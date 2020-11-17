حسام البدري عن تحاليل كورونا: مناخيرنا وسعت من كتر المسحات (فيديو)

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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مازح حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، الاعلامية لميس الحديدي، ردًا على سؤال حول تكرار الفحوصات ومسحات فيروس "كورونا " الفترة القادمة قائلًا: "والله إحنا مناخيرنا وسعت من كتر المسحات وعملنا كتير أوي ".

وأضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، مساء الثلاثاء، أنه سيتم إجراء مزيد من المسحات على الجميع خلال الفترة القادمة لمزيد من الاطئمنان.

كان منتخب مصر قد حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

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