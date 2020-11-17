حنان مطاوع تعلق على تكريمها من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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احتفلت الفنانة حنان مطاوع، بحصولها على درع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث نشرت "مطاوع" مجموعة من الصور لها من تكريمها بالمهرجان وعلقت قائلة "استلام درع المهرجان الشبابى كان شرف كبير جدًا المسرح هيفضل وهيكون دايمًا لية مكانة خاصة فى قلبى".

يذكر أن أخر أعمال حنان مطاوع، الدرامية مسلسل "بنت القبايل" مع عدد من نجوم الفن أبرزه محمود عبدالمغني ومدحت تيخا، وحقق نجاحا كبيرا منذ عرضه.

ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل
حنان مطاوع تعلق على تكريمها من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
حنان مطاوع تعلق على تكريمها من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
حنان مطاوع تعلق على تكريمها من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
حنان مطاوع تعلق على تكريمها من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
حنان مطاوع تعلق على تكريمها من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
حنان مطاوع تعلق على تكريمها من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
حنان مطاوع تعلق على تكريمها من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
حنان مطاوع تعلق على تكريمها من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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