الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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اتفق مسئولو النادي الأهلي مع كريم وليد نيدفيد لاعب الفريق، على رفع اسمه من قائمة الفريق في الموسم الجديد، بعد وصول التقارير الطبية التي تخص حالته من ألمانيا.

وأكدت التقارير أن كريم نيدفيد لن ينتظم في التدريبات بشكل طبيعي قبل شهر يناير المقبل، لذلك تم الاتفاق مع اللاعب على رفع اسمه من قائمة الموسم الجديد المقرر ارسالها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم فيد كريم نيدفيد في قائمة الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره أبو قير للأسمدة يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

كما ضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في المباراة النهائية، بعدما نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

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