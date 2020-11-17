تريزيجيه يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر في شباك توجو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر الأول، الهدف الثالث للمنتخب المصري، أمام توجو، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس أمم إفريقيا بالكاميرون.

جاء الهدف في الدقيقة 52 من ضربة ثابتة نفذها أيمن أشرف وارسلها طويلة داخل منطقة جزاء توجو وصلت لتريزيجيه الذي سددها ببراعة داخل الشباك.

وكان محمد مجدي أفشة ومحمد شرف قد سجلا الهدف الأول والثاني للفراعنة في شباك المنتخب التوجولي.

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