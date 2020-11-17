عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعا جديدا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بدعم من تزايد الثقة في الاقتصاد المصري والتي جاءت مع إعلان البنك المركزي المصري عن نجاحه في بيع أذون خزانة بأكثر من 1.5 مليار دولار أمس، فضلا عن تمديد أجل التسهيل الائتماني الدولاري مع عدد من البنوك الدولية لمدة 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف السنة.





وخسرت العملة الأمريكية قرشين إضافيين اليوم أمام الجنيه المصري ليرفع خسائره منذ بداية العام إلى نحو 42 قرشا، مسجلا في البنك التجاري الدولي الدولي-مصر 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، بتراجع قدره قرشين، في حين تراجع بمقدار قرش واحد في بنوك الإسكندرية وكريدي أجريكول والمصرف المتحد مسجلا 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.





كما تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بنحو قرش واحد في البنك الأهلي ومصر ليصل إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، في حين استقر سعره في بنك مصر عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





وأعلن البنك المركزي المصري أمس الموافقة على مقترح لتمديد أجل التسهيل الإئتماني مع عدد من البنوك الدولية ليصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف في دلالة كبيرة على ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، كما أعلن عن إتمام بيع أذون بقيمة 1.5 مليار دولار وتمت تغطيتها بمقدر 1.1 مرة.



