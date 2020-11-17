الحكومة تكشف.. هل تسبب تطعيمات مكافحة الديدان أمراضا جلدية لتلاميذ المدارس؟

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أطلقت وزارة الصحة والسكان، الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، لتلاميذ المدارس الابتدائية، ورياض الأطفال، التى بدأت يوم الأحد 8 نوفمبر الحالى، وتستمر على مدى 10 أيام، حتى يوم الخميس، 19 نوفمبر الحالى.



الحملة نفذها القطاع الوقائى، بالإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية، تحت شعار "أولادنا أمانة.. نحميهم ونحافظ عليهم".



وفى حين انتشرت أنباء على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن التطعيمات، وما تسببه من أمراض جلدية، كشفت الحكومة عن حقيقة تلك الأنباء.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن تسبب تطعيمات مكافحة الديدان فى أمراض جلدية:



أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه بعد رصد تلك الشائعات التى تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن إعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضا جلدية، قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإعطاء تلاميذ المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضا جلدية.



وشددت وزارة الصحة والسكان، على أن العقار المستخدم فى التطعيم ضد الديدان المعوية آمن وفعال تماما، ولا توجد له أى آثار جانبية، مشيرة إلى مطابقة جميع التطعيمات بالمدارس للمعايير الدولية، وكذلك توصيات منظمة الصحة العالمية، مع عدم تسببها فى أى أمراض سواء كانت جلدية أو غيرها.



وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام، ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين.



كانت الحملة القومية لتجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال، لمكافحة الديدان والطفيليات المعوية، التى أطلقتها وزارة الصحة والسكان، فى الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الحالى، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على صحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض، قد شهدت قيام الزائرات الصحيات فى مختلف المدارس، بتجريع كل تلميذ قرصا للقضاء على الطفيليات.



وقالت سامية السيد، وهى إحدى الزائرات الصحيات، إن القرص الذى يتم تجريعه للتلاميذ فى المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، يعالج أى طفيليات أو ديدان فى الأمعاء، لكن هناك دور مهم إلى جانب الحصول على التطعيم، وهو الحفاظ على غسل الأيدى بشكل منتظم، وهو ما يتم توعية الطلاب به، لما له من عظيم الأثر على الوقاية من دخول أى طفيليات أو ميكروبات إلى الجهاز الهضمى.



من جهته، قال الدكتور أشرف أمين، مدير إدارة العلاج بالإدارة العامة لمكافحة الطفيليات المعوية، إنه يتم متابعة إجراءات حملة وزارة الصحة لتجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال تطعيمات ضد الطفيليات المعوية، لافتا إلى أن تلك الحملة مستمرة للعام الخامس، لكنها كانت تستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية فقط، أما هذا العام فقد استهدفت مرحلة رياض الأطفال أيضا.



وأكد أمين أن الهدف من الحملة هو تخفيض معدلات الإصابة بالطفيليات المعوية، وخصوصا تلك التى يتم نقلها عن طريق اليد، أو عن طريق الطعام.