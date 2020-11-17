أسهل 3 طرق مختلفة لعمل "قرع العسل"





يمتلك قرع العسل قيمة غذائية كبيرة وفوائد لا حصر لها، ويعد أحد المكوّنات المثالية التي يمكنك إضافتها لأي من الوجبات الثلاث على مدار اليوم، حيث أنه منخفض السعرات الحرارية مما يجعله خياراً رائعاً لأصحاب الوزن الزائد.





اليوم نستعرض معكم 3 طرق مختلفة وسهلة لتحضير قرع العسل لتقدّميه لعائلتك وضيوفك .





طريقة عمل صينية قرع العسل الحلو بالبشاميل





المكوّنات

حبة واحدة من قرع العسل.

½ كيلو من الحليب.

عدد 1 كوب ونصف من السكر.

ثلاثة ملاعق من الزبد.

ثلاثة ملاعق من الدقيق.

كوب واحد من الماء.





طريقة التحضير

قم بتقشير قرع العسل وقطعه إلى مكعبات متوسطة الحجم.

أحضر وعاء وضع به كوب من الماء وأتركه على نار هادئة ثم أضف إليه قرع العسل.

أضف إلى الخليط السابق كوب من السكر مع التقليب الجيد.

قم بتصفية قرع العسل جيداً وذلك بعد أن ينضج.

احتفظي بالماء الزائد من قرع العسل لعمل البشاميل.

قومي بهرس قرع العسل جيداً حتى يصبح ناعماً، وأحرصي على خلوه من أية تكتلات.

أحضري الزبدة وضعيها في وعاء ومن ثم قومي بإذابتها على النار.

قومي بإضافة الدقيق إلى الزبدة وقلبّي الخليط جيداً بالمضرب السلك.

قومي بإضافة الحليب الساخن إلى الخليط حتى يصبح لونه أشقراً مع التقليب السريع والمستمر.

قومي بتخفيف البشاميل بماء قرع العسل الذي أحضرتيه بالأعلى وذلك إذا كان سميكاً.

قومي بضبط نسبة السكر حسب ذوقك – قلّبي البشاميل جيداً حتى يصبح جاهزاً للاستعمال.

أحضري صينية وأفردي بها طبقة من البشاميل ثم أفردي فوقها طبقة من القرع المهروس ثم طبقة أخرى من البشاميل على السطح.

أدخلي الصينية إلى الفرن وانتظري حتى تأخذ اللون الأحمر ثم أخرجيها وقدّميها لعائلتك.





طريقة عمل مهلبية القرع العسلي





المكوّنات

½ كيلو من قرع العسل المقشر والمقطع إلى مكعبات متوسطة.

كوب واحد من الحليب السائل.

¼ كوب من الماء.

ملعقة واحدة من القرفة.

اربعة ملاعق من السكر.

ثلاثة ملاعق من النشا.





طريقة التحضير

أحضري إناء وضعيه على نار هادئة وصبي به القرع والماء والسكر وأسلقيهم نصف سلقة.

قومي بضرب القرع في الخلاط مع الماء وكوب اللبن حتى تحصلي على خليط يشبه في قوامه العصير.

ضعي هذا الخليط مرة أخرى على النار مع إضافة القرفة، واستمري في التقليب الجيد.

قومي بإذابة النشا في كمية من اللبن وأضيفيهم إلى الخليط حتى يصبح سميكاً.

أتركي الخليط على النار لمدة خمسة دقائق ثم أرفعيه.

ضعي الخليط في أطباق مستديرة الشكل ورشي على الوجه قرفة ناعمة وجوز هند ومكسرات للتزيين.

أتركيه في الثلاجة حتى يبرد وقدّميه بارداً لضيوفك.





طريقة عمل تارت قرع العسل الحلو





المكوّنات

رشة من جوز الطيب.

رشة من الهيل المطحون.

ملعقة واحدة من الزنجبيل.

ملعقة واحدة من القرفة.

عجينة تارت.

½ كيلو من قرع العسل – مع تقشيره وتقطيعه إلى مكعبات.

برتقالة واحدة – مع تقشيرها وعصرها.

ثلاثة بيضات.

¼ كوب من السكر.

كوب واحد من الزبادي.

ثلاثة ملاعق من النشا.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

نصف ملعقة من البيكنج باودر.





طريقة التحضير

أحضري صينية وأدهنيها بالزبدة ورشّي فوقها قليلاً من الدقيق، ثم أفردي بعد ذلك عجينة التارت داخلها.

أحضري فرشة وأحدثي نقراً صغيرة بالعجينة حتى لا تنتفخ وأدخليها إلى الفرن حتى تتحمر.

أحضري إناء وضعي به مكعبات القرع والزبد ثم ضعيه على النار بعد ذلك.

قومي بإضافة السكر ومبشور وعصير البرتقال والقرفة إلى الإناء وقلّبيهم جيداً.

أتركي الخليط على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

أرفعي القدر من على النار وأتركيه قليلاً ليبرد.

ضعي الخليط في الخليط وأضيفي له الفانيليا والسكر والنشا والتوابل والبيكنج باودر.

أضيفي إلى الخليط السابق الزبادي والبيض وأضربي المكوّنات جيداً حتى تحصلي في النهاية على كريمة قرع العسل.

قومي بصب الخليط فوق عجينة التارت التي سبق وأن قمتي بتحضيرها، ثم أتركيها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج.



