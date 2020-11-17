"صدام" كهرباء طلخا يدعم صفوف الزرقا



ويجيد اللاعب المشاركة فى مركز قلب الدفاع ولعب من قبل في صفوف أندية نبروه و كهرباء طلخا سابقا، وحضر توقيع العقد سمير موسى رئيس مجلس إدارة نادى الزرقا و المدير الفنى طارق الصاوى.



ويستضيف الزرقا على ملعبه الأربعاء ٢٥ نوفمبر فريق طنطا ضمن مباريات الجولة الإفتتاحية بالقسم الثانى للمجموعة الثانية.



ويتأهل الفرق أصحاب صدارة المجموعات الثلاث بالقسم الثانى للدورى الممتاز بينما يهبط للقسم الثالث الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة.

واصل مسئولى الزرقا تدعيمات الفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني 2020/2021 بعدما نجحوا فى الحصول على خدمات صدام منصور الشهير ب"إنزاجى" لموسمين قادمين.