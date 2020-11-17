بعد تفوقه علي لقاح فايزر.. تعرف على كافة تفاصيل لقاح مودرنا المنتظر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت شركة "موديرنا"، الاثنين، أمس الإثنين أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمئة".

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن لقاح موديرنا:



حصول بريطانيا علي لقاح مودرنا:

أعلن مات هانكوك، وزير الصحة البريطانى، عن حصوله على 5 ملايين جرعة من لقاح مودرنا، والذي اثبت فعاليته لمواجهة فيروس كورونا بنسبة 94.5%، مؤكدا أن الـ5 ملايين التى تم تأمينها اليوم تكفى لـ 2.5 مليون شخص، موضحا أن هناك حاجة إلى جرعتين حتى تعمل، بالإضافة إلى 350 مليون جرعة أخرى طلبتها المملكة المتحدة بالفعل.

موعد طرحة في الولايات المتحدة الامريكبة:

قال وزير الصحة البريطانى إن لقاح مودرنا سوف يكون متاحا فى المملكة المتحدة حتى الربيع المقبل، حيث تكثف الشركة الأمريكية سلسلة التوريد الأوروبية.

يتفوق علي لقاح فايزر:

وأشارت البيانات المؤقتة إلى أن لقاح  مودرنا فعال للغاية في منع إصابة الأشخاص بفيروس كورونا، وقد ينجح في جميع الفئات العمرية، بما في ذلك كبار السن.

وأشاد البروفيسور جوناثان فان تام، نائب كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، بنتائج مودرنا ووصفها بأنها "أخبار رائعة".

وقد قارن نتائج تجربة لقاح فايزر، وبيانات مودرنا، مضيفا "لذلك بدأنا نشعر بأننا في وضع أفضل."

نهج جديد:

أوضح البروفيسور جوناثان فان تام، نائب كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، أن نتائج تجارب مودرنا Moderna أظهرت أن النهج الذي تم اعتماده من قبل برامج التطوير الرئيسية أثبت فعاليته، مشيرًا الي نتائج مودرنا تبشر بالخير بالنسبة للقاحات فيروس كورونا الأخرى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تلك الخاصة بجامعة أكسفورد وعملاق الأدوية في المملكة المتحدة استرازينيكا AstraZeneca في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

الحصول علي تصريح:

ومن المقرر أن تقدم شركة مودرنا طلب للحصول على تصريح استخدام طارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA قريبًا وستقدم المزيد من البيانات حول فعالية اللقاح وسلامته، مضيفة بأن التجربة السريرية النهائية للشركة مستمرة وتشمل أكثر من 30 ألف شخص في الولايات المتحدة.

 
طريقة التخزين:

ووفقا لتقرير موقع " fiercepharma"، فإنه يمكن تخزين لقاح مودرنا عند 36 درجة إلى 46 درجة فهرنهايت لمدة تصل إلى 30 يومًا، حسبما أفاد بيان الشركة، بزيادة عن تقدير سابق كان أسبوعًا فقط، كما أنه يظل مستقر لمدة 12 ساعة في درجة حرارة الغرفة.

الدول المستفيده من لقاح:

فيما كشفت شركة مودرنا أنها أبرمت صفقات مع اليابان، وكندا، وسويسرا، لتزويد المزيد من اللقاحات، من المتوقع أن تكلف 11.57 جنيهًا إسترلينيًا (15.25 دولارًا) لكل جرعة،

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