بعد نجاح فاعليتهم.. هل حجزت مصر لقاحات كورونا؟

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تسعى الدولة المصرية، لحماية مواطنيها من عدوى تفشي فيروس كورونا بكافة السبل، حيث تتواصل بشكل دائم مع الجهات المعنية للحصول على حصتنا من اللقاح.

ويرصد "الفجر"، مساعي مصر للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

تحركات لحجز اللقاحات
تتواصل الدولة المصرية، بشكل دائم مع الجهات المعنية للحصول على حصتنا من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خاصةً عقب ثبوت فاعلية عددًا من اللقاحات.

حجز لقاح فايزر
وبادرت مصر بحجز كمية كبيرة من لقاح "فايزر" الأميركي، بعدما أظهر نتائج مشجعة في مراحله التجريبية، بينما تسعى الحكومة إلى سد احتياجات مصر من اللقاحات من مصادر متعددة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة بادرت بحجز 20 في المئة من احتياجات مصر من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكي.

حجز اللقاح روسي
ووافق صندوق الثروة السيادي الروسي، على توريد 25 مليون جرعة من لقاحه المحتمل لمرض كوفيد-19 إلى مصر عبر شركة فاركو التي وصفها بأنها واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة في مصر.

وأبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي عدة صفقات لتوريد لقاح (سبوتنك-في) إلى الخارج، ومنها توريد 100 مليون جرعة إلى الهند حيث يُتوقع أيضا أن يجري تجارب سريرية.

حجز اللقاح الصيني
وشاركت مصر، في مرحلة التجارب الثالثة، للقاحين ضد فيروس كورونا، حيث تجرى بمقر شركة فاكسيرا بداخل مبنى المصل واللقاح.

حجز لقاح أوكسفورد
كما حجزت 30 مليون جرعة من اللقاح البريطاني، من إجمالي 400 مليون جرعة لقاح سيتم إنتاجها كمرحلة أولى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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