مسؤول حكومي إيراني: أي تحرك أمريكي ضد إيران سيقابل برد قوي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:04 م
الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
وكالات
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أكد مسؤول حكومي إيراني، اليوم الثلاثاء، أن أي تحرك أمريكي ضد إيران سيقابل برد قوي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، توسيع العقوبات المفروضة على إيران، لتشمل وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، ووضعه على القائمة السوداء الأمريكية.

 

وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات شملت أيضا أشخاصا إيرانيين آخرين، إضافة إلى شركات ومؤسسات إيرانية عدة، بما فيها وزارة النفط، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

كما جاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني أن القيود شملت ناقلتي نفط تبحران تحت علمي هندوراس وبنما، "على صلة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط".

 

وتفرض الولايات المتحدة حصارًا على إيران، منذ انتهاء حظر السلاح الأممي على طهران، والذي كانت ترغب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تمديده، لكنها فشلت في ذلك.


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