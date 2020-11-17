منتخب مصر للشباب يواجه منتخب السويس وديًا استعدادًا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

يواجه منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، مواجهة فريق منتخب السويس وديًا، يوم، الجمعة المقبل، في تمام الثالثة  مساءا على ستاد السويس.      
 
واكتفي المدير الفني بوحدة تدريبة واحدة صباح اليوم أعقبها جلسات استشفاء خاصة لبعض اللاعبين عقب نهاية المران وذلك في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021 

من جهة أخرى يحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب  الاتفاق على آخر  ثلاث تجارب ودية أيام  28 نوفمبر الجاري ‘والرابع والثامن من ديسمبر المقبلين قبل السفر الي تونس في 12 ديسمبر المقبل.

ويواصل الخماسي المصاب محمد شحاتة وحازم هاني ومحمود جهاد وعبد الرحمن عشري ومؤمن عوض، إجراء جلسات تاهيلية تمهيدا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة قبل الاستقرار على قائمة الفريق النهائية المقرر إرسالها نهاية الشهر الجاري للجنة المنظمة لبطولة اتحاد شمال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب الشباب محمد شحاتة ربيع ياسين

أخبار تهمك

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ يوم

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يسرع مفاوضات من أجل حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة جديدة في جرائم "سفاح الجيزة" بشأن الضحية الثالثة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الزمالك يواجه منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي وديا

انتخابات "النواب" تؤجل وديات منتخب الشباب

الجزائر تطلب تأجيل بطولة شمال أفريقيا للشباب

منتخب شباب مصر يواجه نجوم المستقبل وديا

منتخب شباب مصر يواجه الديوانية العراقي وديا

منتخب مصر للشباب يواجه أبوقير للأسمدة وديًا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

12:55 م

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

03:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»