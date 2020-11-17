أمير المصري في قائمة بافتا البريطانية للمواهب الصاعدة Breakthrough

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أعلنت بافتا (الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون) عن قائمة الجيل الجديد للمواهب الصاعدة لعام 2020، لتتضمّن النجم العالمي أمير المصري، ليصبح أول نجم من أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة بعد رصيد حافل من الأعمال الأجنبية، حيث قدّم 24 عمل أجنبي، منذ عام 2013.


وقد تم اختيار الـ 34 فنان من قبل لجنة تحكيم عالمية تضمّنت النجوم جود لو، أما ستانتي، إدوارد إيننفول، ميليسا جونز وفيونا شو، ووقع الاختيار على النجم أمير المصري ضمن المواهب التي ظهرت مؤخرًا على الساحة بالمملكة المتحدة، خاصةً بعد بطولته لفيلم Limbo الذي سينافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة ما بين 19 وحتى 28 نوفمبر.


قائمة BAFTA Breakthrough هي أحدى الوسائل التي تستخدمها الأكاديمية البريطانية لدعم وتسليط الأضواء على المواهب الصاعدة في عالم السينما والتليفزيون والألعاب بالمملكة المتحدة، الصين، الهند والولايات المتحدة الأميركية، وتقدم الأكاديمية لمواهب العام توصية فريدة تمكّنهم من بناء وتطوير أنفسهم في مجالهم المفضل.


أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.


أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.


في عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسل The Night Manager، حيث تعاون مع النجوم الذين ذكرناهم سلفًا، وفي 2017 تعاون مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأميركي Lost in London، وفي نفس العام قدم مسلسل The State المرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل قصير، وبشخصية إبراهيم شارك في المسلسل التليفزيونيTom Clancy's Jack Ryan المُرشّح لـ 3 جوائز إيمز برايم تايم، ثم مسلسل Informer المُرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل درامي.


ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker أحد أبرز خطواته السينمائية، ويُعرض له حاليًا مسلسل Industry على منصة HBO، كما ينتظر منافسة فيلم Limbo في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد عرضه بـمهرجان كان السينمائي، وحصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان.


http://www.bafta.org/supporting-talent/breakthrough?fbclid=IwAR3rj9IhaD4-iRH-F3yJkyVbFx8emhwmjb8jvMH7muw0CKINLY6W3zB-rLE

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