"دسوقي" وكيلاً لمديرية التربية والتعليم بأسيوط

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بتكليف السيد محمد ابراهيم دسوقي وكيلاً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.





,حصل "دسوقي" على ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية عام ١٩٨٨ وتدرج في الوظائف التعليمية من معلم لغة فرنسية وموجة ثم وكيلاً لإدارة ساحل سليم التعليمية بذات المحافظة حتى وصل لمنصب مدير عام إدارة البداري التعليمية قبل أن يصبح وكيلاً لمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

,يمتلك محمد ابراهيم دسوقي من الخبرات التعليمية المتراكمة الكثير والتي اكتسبها من خلال ممارستة للعمل الميداني فى الحقل التعليمي وأيضا من خلال سفرياتة المتعددة والدورات التدريبية التي حصل عليها من فرنسا.





,حصل "دسوقي" على العديد من المنح الدراسية لفرنسا والدراسة بجامعاتها المختلفة ومراكز تعليم اللغة الفرنسية هناك مثل جامعة اميان وبيزانسون والسبك بمدينة ليون والكافيلم بمدينة فيشي ومدينة انجه الفرنسية مما ساعده في مواكبة المنظومة الحديثة للتعليم وتحقيق أهدافها وكذلك في كيفية التعامل مع إدارة الأزمات.





ويرى القائمون على العملية التعليمية في أسيوط ان "دسوقي" لدية فلسفة تعليمية وتنظيمية من نوع فريد تتماشى مع الطبيعية الريفية التي تغلب على معظم القرى والمدن فى صعيد مصر وهي المهمة الثقيلة التي يسعى "دسوقي" بمعاونة زملائة فى الوصول بها إلى حلول مناسبة تمكنة من وضع الإستراتيجية التعليمية التى تتوافق وطبيعة تلك المنطقة والتى توليها الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم اهتماماً بالغآ للوصول بالمنظومة التعليمية الي بر الأمان خاصة في محافظات الصعيد.