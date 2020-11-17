الأهلي يدرس إعارة صالح جمعة في حال وصول عرض مناسب

تدرس لجنة التخطيط بنادى الأهلى، كيفية إقناع صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول، لفكرة الإعارة خلال الموسم الجديد، حال وصول عرض مناسب للظفر بخدمات اللاعب.









وتري لجنة التخطيط أن وسط الصفقات الجديدة وعودة بعض المعارين ستجعل فرص صالح صعبة فى المشاركة صحبة القلعة الحمراء، ولذالك تحاول لجنة التخطيط لإقناع اللاعب بفتح الباب أمام خروجه على سبيل الإعارة محليا أو خارج الدورى المصرى.









واستقر مسؤولو القلعة الحمراء على عودة محمد شريف، وناصر ماهر، بجانب التعاقد مع طاهر محمد طاهر، وبدر بانون كما هناك مفاوضات مع جاستون سيرينو ومحمد فاروق.









وتصعب مهمة الاعتماد على صالح جمعة في ظل تألق محمد مجدى أفشة ووجود وليد سليمان، جعل الاعتماد على صالح شبه مستحيل.









ولذلك سيكون الاتجاه الأقرب له فى الفترة المقبلة، خروجه على سبيل الإعارة إذا لم يقتنع موسيمانى باللاعب خاصة وأنه سيضع القرار النهائى من خلال تدريبات الفريق.









ورفض صالح جمعة فى وقت سابق، الخروج معارًا وتمسك بالرحيل بشكل نهائي، إذا أراد مسئولو الأهلى الاستغناء عن خدماته.









ولم يحصل صالح جمعة على فرصته المشاركة مع النادي الأهلي خلال الموسم المنقضى بالدورى لأسباب فنية وانضباطية.