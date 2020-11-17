ضبط سيدة لإستيلائها على أموال المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح سنوية بباب الشعرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة لقيامها بالإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح سنوية، بالقاهرة.





فقد تبلغ للإدارة من أربعة أشخاص، بتعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء منهم على مبالغ مالية من قِبل سيدة تمتلك إحدى شركات تنظيم المعارض بزعم إستثمار أموالهم فى مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات نظير أرباح مالية "دون الوفاء بذلك".



ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة "لها معلومات جنائية"، إذ قامت المذكورة بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى مجال الإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بتوظيف أموالهم مقابل أرباح سنوية مُستغلةً فى ذلك كونها صاحبة شركة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وتمكنت من إستقطاب الشاكين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ثم قامت بغلق مقر شركتها وترك محل إقامتها هربًا من ملاحقة ضحاياها، وأضافت التحريات قيام المذكورة بإنشاء شركة أخرى "للإنتاج الفنى والدعاية والتسويق" كائنة بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة الدقى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



