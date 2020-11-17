تغييرات محتملة في تشكيلة الفراعنة أمام توجو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم على إجراء عدة تعديلات في تشكيلة الفراعنة التي تستعد لخوض لقاء توجو اليوم الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021.


ونجح المنتخب الوطني المصري في حسم مواجهة الجولة الثالثة ضد منتخب توجو يوم السبت الماضي بهدف مقابل لا شيء سجله مدافع الزمالك محمود حمدي الونش في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة الدولي.


وقرر البدري إستبعاد النني لاعب وسط الأرسنال بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " ومن المُنتظر أن يدخل الفراعنة اللقاء بالتشكيل التالي :-


حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – محمود الونش – أيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد – حمدي فتحي – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – محمد شريف – أحمد حسن كوكا.

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