قبل "البلاك فرايدي".. الرقابة تتوعد أصحاب التخفيضات الوهمية (فيديو)

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف المهندس أسامة مخيمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، حقيقة تخفيضات البلاك فرايدي، مؤكدًا أن "هناك حملات تنزل للتأكد من عيوب التصنيع، وايضا من التخفيضات هل هي حقيقيه أم لا".

وقال "مخيمر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن فترة التخفيضات اختياريه للمحلات وليست إجبارية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، إلى أنه يوجد رقابة على البيع والتجارة الالكتروني، مضيفًا: "لازم يكون في الفاتورة عنوان علشان ميكونش عنوان وهمي ويتضمن السجل التجاري والضريبي والعنوان، ولو اخد شراء من غير فاتورة واتبلغ عنه بينزل عليه تفتيش حالا وبعمله قضية أمن دولة".

وأكد "مخيمر"، أن يوجد حملات يومية للتفتيش على المحلات، وذلك في سبيل وضع حد للتخفيضات الكاذبة بالمحلات، مضيفًا "الجمعة البيضاء تستهدف مشاركة شركات كثير في حملة تخفيضات تصل الي 70% تخفيضات، والاوكازيون بيكون لمدة شهر يمتد فيه التخفيضات على هذه الفترة، والمحلات تضع سعرين، الاول قبل التخفيض والثاني بعد التخفيضات، ولو كان السعر الاول مجرد دعاية وأوكازيون وتخفيضات وهمية، يتم توقيع عقوبات عليه".

وتابع، أن الشعب المصري يمتلك الكثير من الوعي ويدرك الأسعار وقيمة المنتجات الحقيقية، مشيرًا إلى أنه يمكن تقديم الشكاوي عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وكان جهاز حماية المستهلك أعلن عن استمرار تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق؛ للتصدي لأى محاولات تلاعب، خاصة فيما يتعلق بعروض تخفيضات "black Frida، وأن عقوبة الإعلانات المضللة تتراوح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه، محذرا التجار من أي تلاعب في العروض.

وطالب الجهاز، أن من لديه شكوى تتعلق بتخفيضات عليه الاتصال برقم الخط الساخن "19588"، موضحًا أن سيارات الضبطية القضائية تقوم بشن حملات مكثفة لضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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