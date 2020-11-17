ضبط 12 قطعة سلاح ناري بحوزة طرفي مشاجرة بمنفلوط بأسيوط

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قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت طرفى مشاجرة بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة منفلوط، وأسفرت جهودها عن ضبط 12 قطعة سلاح نارى عبارة عن (7 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش بحوزة عدد من الأشخاص).



بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية "بدون ترخيص".



جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبخاصة أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والمشاجرات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



