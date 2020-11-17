نشاط الزراعة وصيد الأسماك يسجل أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:18 ص
صيد الأسماك
صيد الأسماك
الفجر الاقتصادي
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حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، وذلك وفقا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو – سبتمبر" لعام 2020، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشاط 5 ملايين و334 ألف مشتغل "4.726 مليون من الذكور، 608 ألف من الإناث" بنسبة 20.4٪ من إجمالى المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

 

ورصد بحث القوى العاملة، أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة جاءت فى المركز الثانى فى نسبة مشاركة المشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فيه نحو 3.717 مليون مشتغل " 3.178 مليون من الذكور، 539 ألف من الإناث" بنسبة 14.2٪ من إجمالى المشتغلين.

 

وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط الصناعات التحويلية 3.489 مليون مشتغل "3.221 مليون من الذكور، 268 ألف من الإناث" بنسبة 13.4٪ من إجمالى المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين فى التشييد والبناء 3.369 مليون مشتغل "3.351 مليون من الذكور، 18 ألف من الإناث" بنسبة 12.9٪ من إجمالى المشتغلين، فيما بلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.227 مليون مشتغل "2.197 مليون من الذكور، 30 ألف من الإناث" بنسبة 8.5٪ من إجمالى المشتغلين.

 

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو- سبتمبر" لعام 2020، وانخفض معدل البطالة إلى 7.3٪ من إجمالى قوة العمل، مقابل 9.6٪ فى الربع الثانى من عام 2020 بانخفاض قدره 2.3٪، وتراجع قدره 0.5٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

 

وعزا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هذا الانخفاض إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد التخفيف التدريجى للقرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق.

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وصيد الأسماك الزراعة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصائ

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