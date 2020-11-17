القوات الجوية العراقية تنفذ ضربة جوية على مقر لداعش في ديالى

أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن القوات الجوية نفذت ضربة جوية على مقر لتنظيم داعش في ديالى، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، ألقت القوات العراقية، القبض على إرهابيين اثنين في قضاء المقدادية بمحافظة ديالي شمال شرقي العاصمة بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، إنها قبضت على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية في قضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي و4 من أفراد عائلته.

والجدير بالذكر أن 5 من عائلة واحدة في 27 أكتوبر، الماضي قتلوا بعد انفجار جثة مفخخة في قرية الخيلانية بمحافظة ديالى عندما حاولوا سحب جثة أحد أبنائها الذين قتلهم تنظيم داعش.