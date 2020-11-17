"السياحة والآثار" تصدر بيانًا لا يُحقق مطالب صحفيين الملف

بعد مرور ثلاثة أيام على كشف سقارة الأثري الذي شهدت وقائع الإعلان عنه إهانة وزير السياحة والآثار لصحفيي الملف، والصحفيين عامة، الأمر الذي دفع الزملاء للتقدم بمذكرة تفصيلية بما حدث لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة للمطالبة باعتذار الوزير عما بدر منه، وإقالة نيفين العارف مستشاره الإعلامي والصحفية بمؤسسة الأهرام، أصدر المكتب الإعلامي للوزارة منذ قليل، بيانًا صحفيا لا يُعبر عن مطالب الصحفيين ولا يتضمن اعتذار من وزير السياحة والآثار، ولا يحقق المطالب التي تقدم الزملاء بها خلال مذكرتهم، وهو ما دفع الزملاء للتمسك بموقفهم السابق؛ وما جاء في المذكرة المقدمة للنقيب، والبيان المفتوح لتوقيع الجمعية العمومية للنقابة.





وجاء نص بيان المكتب الإعلامي للوزارة كالتالي:

"بمناسبة الكشف الأثري الكبير الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الماضي بمنطقة آثار سقارة، وبحضور أكثر من ٢٠٠ صحفي وإعلامي مصري ومراسل أجنبي، تؤكد وزارة السياحة والآثار احترامها وتقديرها الكاملين لمهنة الصحافة و كافة الصحفيين، وإذ تعبر الوزارة عن حرصها الشديد على التعاون مع الصحفيين المختصين بملف الآثار ، والذين لعبوا دورا هاما خلال السنوات الماضية، في إبراز إنجازات الوزارة من افتتاحات واكتشافات أثرية عديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، فإنها تؤكد أيضا عزمها على الاستمرار في تقديم التعاون الوثيق معهم جميعا لتسهيل أداء عملهم وتوصيل الصورة الحقيقية لما يتم في مصر من جهود متواصلة في مجال الآثار، بما يليق بتاريخها العظيم، و ذلك في إطار العمل المشترك و الاحترام المتبادل".