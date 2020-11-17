الصالح يطالب الجماهير بالصبر على لاعبي سوريا

طالب الدولي السوري أحمد الصالح الجماهير بالصبر على الجهاز الفني على الرغم من الهزيمة التي تعرض لها يوم أمس أمام الأردن بهدف واحد مقابل لا شيء.









وقال الصالح في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، "أتكلم بصفتي الشخصية كمواطن سوري قبل أن أكون لاعبا في صفوف المنتخب، أتمنى من جماهيرنا الصبر على المدرب واللاعبين الواعدين".









وأضاف "لن يفوتنا شيء، إلى الآن لم تكتمل الصفوف وهناك غيابات كثيرة، إلى الآن نحن في ثاني مبارياتنا الودية التحضيرية ولا يوجد مدرب، لاعب، جمهور، لا يحب أن يرى منتخب بلده في أفضل ترتيب وأفضل مركز وأفضل تصنيف".









وختم الصالح "الفوز والوصول إلى أعلى مكان يليق بنا وبشعبنا وبمنتخبنا وببلدنا نتقبل منكم كل النقد للإصلاح من أنفسنا والوصول للأفضل".



