قتلى بانفجار داخل مصنع جنوب إسرائيل

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخرين في انفجار بمصنع للمعادن فى مدينة أسدود جنوبى إسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

 

ووفقًا لقناة العربية، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن الانفجار وقع فى مصنع المعادن بمدينة أسدود.


وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن إصابة عدد من العمال بجروح، بعضها خطيرة، جراء انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية، في مدينة طمرة شمال إسرائيل.

 

ووقع الانفجار في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة، أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة"، حسبما ذكرت الهيئة الإسرائيلية.

 

وأكدت الهئية الإسرائيلية، أن طواقم الدفاع المدني تعمل على إخراج العالقين من داخل المصنع، كما تعمل على إخماد الحريق الذي شب إثر الانفجار.


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قتلى داخل مصنع جنوب اسرائيل انفجار

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