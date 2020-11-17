عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

نقلت قناة العربية الإخبارية، عن تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية قولها إن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقنعوه خلال الأسبوع الماضي، بعدم قصف موقع نووي إيراني.





وكشفت التقارير، أن ترامب كان ينوي قصف موقع نطنز الذي أثار شكوك الوكالة الدولية، وربما يفكر في ضرب أهداف لإيران أو مليشياتها في المنطقة.



