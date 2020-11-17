عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:13 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
Advertisements
نقلت قناة العربية الإخبارية، عن تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية قولها إن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقنعوه خلال الأسبوع الماضي، بعدم قصف موقع نووي إيراني.

وكشفت التقارير، أن ترامب كان ينوي قصف موقع نطنز الذي أثار شكوك الوكالة الدولية، وربما يفكر في ضرب أهداف لإيران أو مليشياتها في المنطقة.

وأوضحت، أن مسؤولين أمريكيين بحثوا في اجتماع الأربعاء الماضي ملف إيران، حيث طلب ترامب من مستشاريه الأمنيين خيارات للرد على إيران.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقع نووي ترامب بوابة الفجر الفجر إيران

أخبار تهمك

بشأن طقس الغد.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

منذ ساعتين

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. "أديب": زوجة صلاح مساندة له

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة في جرائم "سفاح الجيزة" بشأن الضحية الثالثة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

صحيفة أمريكية: بولتون طلب من البنتاجون خطة لضرب إيران

تحت ضغط إسرائيلي.. واشنطن تدرس إبقاء قواتها في التنف السورية

عاجل.. أمريكا توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"إيران"

عاجل.. ترامب يوجه رسالة جديدة لـ"إيران" بعد تراجعه المفاجئ عن الحرب

واشنطن: العقوبات على إيران ستصبح الأقسى على الإطلاق

تفاصيل الرسالة التي أرفقت بتأشيرة دخول "ظريف" إلى أمريكا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

10:06 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

03:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»