الزمالك يتراجع عن ضم كريم العراقي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:29 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يتراجع مسؤولو نادي الزمالك، عن فكرة التعاقد مع كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

واشترط مسؤولي القلعة البيضاء الحصول على مقابل مادي مع كريم مقابل الاستغناء مع الإستغناء عن أحمد رفعت للفريق البورسعيدي.

وواجه عرض المصري رفض شديد من قبل مسؤولي الزمالك، في فكرة إبرام صفقة تبادلية مع المصري في الوقت الحالي بعدما تراجع مسؤولو القلعة البيضاء عن فكرة التعاقد مع ثنائي المصري إيزي ايميكا وكريم العراقي.

وكان مسؤولو المصري قد طالبوا بضم ثلاث الزمالك محمد عنتر وأحمد رفعت ورزاق سيسيه وتم بالفعل التعاقد مع الثنائي الأول ورفض الثالث لرغبته في البقاء بنادي الاتحاد السكندري.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لخوض مباراة مهمة ببطولة كأس مصر أمام نادي إف سي مصر، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المحدد لها يوم 27 نوفمبر الجاري، وذلك على استاد "القاهرة الدولي".

ويسعى الزمالك لمواصلة نغمة الانتصارات، بعدما تأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية.

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