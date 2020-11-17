عمرو أديب يستعيد ذكرياته مع ميسي وتركي آل الشيخ.. والأخير يرد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:31 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
الفجر
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استعاد الإعلامي عمرو أديب، ذكرياته مع نجم نادي برشلونة، ليونيل ميسي، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية.

ونشر "أديب"، عبر حسابه على "تويتر" مقطع فيديو يجمعه معهما، وعلق عليه قائلا: "طلعلي الفيديو ده النهاردة علشان يفكرني باليوم اللي كان ميسي موجود فيه في بيت المستشار تركي آل الشيخ".

وقال الإعلامي: "أكبر النجوم وأشهر الأسامي شوفناها في المملكه سواء فى مجال الرياضة أو بعد كده في مجال الترفية"، مضيفا: "أيام جميلة ترجع قريب إن شاء الله".

من جانبه، رد "آل الشيخ"، في تدوينة أخرى، وقال: "حترجع بحول الله وأحسن بدعم سيدي ولي العهد ورجال وبنات السعودية.. وبعرف يا عمرو حبك للمملكة وتعرف حبي لمصر ولأهل مصر... بس أنا أهلاوي والتاسعة في الجزيرة بإذن الله وحيشيل بيبو الكاس".

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