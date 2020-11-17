عادل حمودة: بايدن سيأخذ سنة أو سنتين حتى يصلب طوله كرئيس لأمريكا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:09 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن ما يتردد بشأن تأخير دونالد ترامب لإجراءات الموافقة على لقاحات فيروس كورونا الأمريكية هي مجرد استنتاجات أقرب إلى نظرية المؤامرة، والتي تسود في هذه الظروف.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذه الاستنتاجات تشبه إلى حد كبير ما تردد بعد إعلان شركة فايزر لظهور اللقاح بعد إعلان فوز جو بايدن نكاية في ترامب.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنه يتوقع أن يأخذ بايدن وقتًا طويلًا حتى يستطيع اتخاذ قرارات في السياسة الخارجية الأمريكية خاصة أن هناك ارتباك في المشهد لمدة تصل إلى سنة أو سنتين خاصة أن وكالة المخابرات المركزية ترفض إمداده بأية معلومة.

وتابع: "من الآن وحتى موعد تسليم السلطة سيكون بايدن مشلول فشلا تاما، ولن يكون من حقه إلا توفير حماية الرؤساء فقط ووضع منزله تحت حماية الطيران المدني بشكل أو بأخر".

واستطرد: "بايدن سيكون رئيس على أي مستوى من المشاكل، وربما ترامب قد يورطه في بعض المسئولين ويدخله في أزمات وعلاقات يجري تدميرها، وهو ثمن سيدفعه بايدن وربما يقعد سنة أو سنتين حتى يصلب طوله".

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