إطلالة جذابة لصابرين في حفل جوائز مهرجان الفضائيات العربية

Advertisements

أطلت الفنانة صابرين على ريد كاربت مهرجان الفضائيات العربية بإطلالة سوداء جذابة المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ لتكريم عدد من الفنانين عن الأعمال التي قدموها خلال العام.



وظهرت صابرين، بفستان طويل باللون الأسود اللامع بأكمام طويلة، واختارت "شال" باللون الأسود، وقامت بوضعه على يديها، واختارت حذاء وحقيبة باللون الأسود، وهو ما زاد أناقتها.



ومن الناحية الجمالية تركت "صابرين" شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.



كانت أحدث أعمال صابرين، الفنية مشاركتها في مسلسل "ليالينا" الذى يعرض خلال السباق الرمضانى 2020، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات.



المسلسل يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق.

