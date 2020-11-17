"مودرنا أم فايزر".. طبيب يوضح أيهما أفضل (فيديو)

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي، إن مصل شركة "مودرنا" يضمن عدة مميزات بالنسبة للدول والمؤسسات الصحية، حيث أن سبل تخزينه وشحنه.





وأشار "خضر"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصل مودرنا يحتاج إلى درجة 20 درجة تحت الصفر لحفظه فقط، أي يمكن حفظة في فريزر، بينما يتطلب مصل فايزر لحفظة مكان درجة حرارته 75 درجة تحت الصفر.



