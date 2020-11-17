عادل حمودة: ترامب سيقبل بتسليم سلمي للسلطة في حالة واحدة

قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب قد يقبل بتسليم سلمي للسلطة لصالح جو بايدن في حالة واحدة.





وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين: "ربما ترامب يقبل بايدن بشرط أن يكون هناك صفقة مع ترامب لإعفائه من جميع التهم الموجهة إليه".





وتابع الكاتب الصحفي: "هذه الاتهامات أهمها انه اقترض 2 مليار دولار من دوتشي بنك، والتهرب الضريبي والتحرش الجنسي، والمدعية العامة في نيويورك بدأت في التحقيق في منظمة ترامب التي تضم ترامب وعائلته وتناول استثمارات ترامب وأعماله".



