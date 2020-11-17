عادل حمودة: ترامب هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة حتى هذا الموعد

قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إنه حتى هذه اللحظة دونالد ترامب هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية حتى يوم 20 يناير المقبل وهو الموعد المتفق عليه لأن يقسم الرئيس الجديد سواء ببقاء ترامب أو أن يكون جو بايدن رئيسًا للولايات.





وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "نحن أمام اضطراب ستستمر في الولايات المتحدة حتى 20 يناير، وبايدن هو رئيس من وجهة نظر الإعلام ومؤيديه والحزب الديمقراطي"، متوقعًا أن يكون هناك قرارات انقلابية في حالة وصل إلى بايدن إلى رئاسة الولايات المتحدة.



