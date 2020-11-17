طبيب بهارفارد يوجه نصيحة لصلاح والنني بعد إصابتهما بفيروس كورونا

وجه أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد، نصيحة إلى القائمين على علاج كل من محمد صلاح ومحمد النني لاعبا المنتخب الوطني بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا.





وقال "حمدي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه من الضروري إعطائهما أدوية مضادة للفيروسات ضمن البروتوكول العلاجي لأن هذا يساعد كثيرًا على التحكم في تكاثر الفيروس داخل الجسم.





وأشار أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد، إلى أن هناك صعوبة في الوصول إلى علاجات للفيروس لأن الفيروسات تختلف عن البكتيريا في أنها ليست كائن حي مثل البكتيريا وبالتالي فظهور العلاج يكون أصعب من اللقاحات التي بدأت في الظهور حاليًا.





وأوضح، أن ظهور لقاحي موديرنا وفايزر في هذا التوقيت يؤكد انتصار العلم بشكل كبير، لافتًا إلى أن اللقاحين اعتمدا على استخدام تقنية جيدة لإنتاج اللقاح مختصرة وممتازة وحتى الآن أظهرت نتائج جيدة.



