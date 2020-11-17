طبيب بهارفارد يوجه نصيحة لصلاح والنني بعد إصابتهما بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:29 ص
النني وصلاح
النني وصلاح
شيماء حسن
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وجه أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد، نصيحة إلى القائمين على علاج كل من محمد صلاح ومحمد النني لاعبا المنتخب الوطني بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال "حمدي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه من الضروري إعطائهما أدوية مضادة للفيروسات ضمن البروتوكول العلاجي لأن هذا يساعد كثيرًا على التحكم في تكاثر الفيروس داخل الجسم.

وأشار  أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد، إلى أن هناك صعوبة في الوصول إلى علاجات للفيروس لأن الفيروسات تختلف عن البكتيريا في أنها ليست كائن حي مثل البكتيريا وبالتالي فظهور العلاج يكون أصعب من اللقاحات التي بدأت في الظهور حاليًا.

وأوضح، أن ظهور لقاحي موديرنا وفايزر في هذا التوقيت يؤكد انتصار العلم بشكل كبير، لافتًا إلى أن اللقاحين اعتمدا على استخدام تقنية جيدة لإنتاج اللقاح مختصرة وممتازة وحتى الآن أظهرت نتائج جيدة.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101179 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 111009 حالة من ضمنهم 101179 حالة تم شفاؤها، و6465 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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