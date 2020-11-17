بشأن طقس الغد.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري.
- أمطار خفيفة (50% تقريبًا) على بعض المناطق السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.
بشأن طقس الغد.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
بشأن طقس الغد.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

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