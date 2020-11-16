منتخب النرويج يفقد نجميه أمام النسما بدوري الأمم الأوروبية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
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يستعد المنتخب النرويجي لمواجهة منتخب النمسا، الأربعاء المقبل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسيخوض منتخب النرويج ضد النمسا بدون نجميه ارلينغ هالاند ومارتن أوديغارد، بعد اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا ما أدى لدخول التشكيلة الحجر الصحي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن السبت عن إلغاء مباراة المنتخب النرويجي ضد نظيره الروماني التي كانت مقررة الأحد ضمن المسابقة القارية، إثر منع السلطات النرويجية المنتخب من السفر إلى بوخارست، بعد أن تبيّن إصابة الظهير الأيمن لنادي غلطة سراي التركي عمر العبدلاوي بفيروس "كوفيد-19".

وأجبر المنتخب النرويجي على دخول الحجر الصحي وسيتم إرسال تشكيلة جديدة مؤلفة من 18 لاعبا (بينهم 13 لاعبا غير مقيدين) إلى فيينا بحثا عن الفوز، بهدف انهاء المسابقة في صدارة المجموعة الأولى للمستوى الثاني والتأهل إلى المستوى الأول.

وسيتشكل المنتخب الجديد من لاعبين معظمهم من المقيمين خارج البلاد بعد التوصل إلى حل وسط تم الاتفاق عليه مع السلطات الصحية المحلية. وسيكون المهاجم فيتون بيريشا هو الاستدعاء المحلي الوحيد.

ووفقا لقرارات الاتحاد النروجي، سيؤدي حجر هالاند إلى حرمان فريقه بوروسيا دورتموند الألماني من جهوده في الدوري المحلي السبت، عندما يحل ضيفاً على هرتا برلين ضمن المرحلة الثامنة.

وقال ثالث ترتيب البوندسليغا في بيان له "نفترض أن القانون الألماني يطبق على الأراضي الألمانية"، وأشار إلى أنه في حال جاءت اختبارات اللاعب المقبلة سلبية سيسمح له باللعب يوم السبت.

وينطبق الأمر نفسه على رون يارستن حارس هرتا الذي أوضح أن "الخدمات الصحية المحلية هي صاحب الاختصاص في هذا الشأن، وأن رون سيتمكن من استئناف التدريب بمجرد خضوعه لاختبارين سلبيين".

وقد عاد أوديغارد الذي أصيب بالفيروس في ايلول/سبتمبر إلى إسبانيا للانضمام لفريقه ريال مدريد حامل لقب الدوري بعد اتفاق مع الاتحاد المحلي.

وقال مدرب المنتخب النروجي تحت 21 عاما ليف غونار سميرود، الذي سيتولى مسؤولية المنتخب بشكل مؤقت "الطريقة التي استجاب بها اللاعبون (في غضون مهلة قصيرة) مثيرة للإعجاب".                                    

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