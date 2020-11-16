عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

تلقى محمد صلاح جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صدمة مفاجأة منذ قليل بعد إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن إصابته بالوباء منذ أيام.





إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا





وأكد مصدر مطلع داخل وزارة الصحة والسكان المصرية، عن إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.





وأوضح المصدر أن نتيجة المسحة التي أجرتها زوجة محمد صلاح للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ظهرت إيجابية مساء أمس الأحد.





وأكد المصدر أن زوجة محمد صلاح تتابع نظام البروتوكول المصري في علاج فيروس كورونا المستجد وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وشدد المصدر على سلامة «مكة» نجلة نجم المنتخب المصري، وعدم ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا عليها.





وكان محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة مصر وتوجو ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.





