ملابسات فيديو استغاثة شخص تعرض للتعدي من مالك عقار
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:14 ص
هبة عبد الحفيظ
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بث أحد الأشخاص استغاثة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمنت تعرضه للتعدي بالضرب من قِبل بعض الأشخاص.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طالب، ووالدته "طرف أول"– مصابين بكدمات وسحجات، مالك العقار محل سكنهم "طرف ثان" – مصاب بجروح متفرقة، بسبب خلافات الجيرة، وقد تم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية.
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