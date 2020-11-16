بعد اصابته بكورونا.. محمد فضل يكشف عن آخر تطورات حالة النني الصحية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:35 م
النني
النني
علي نبوي
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قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، إن حالة محمد النني لاعب منتخب مصر وناي أرسنال الإنجليزي مستقرة رغم إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وكان مسؤولو منتخب مصر قد أعلنوا إصابة النني بفيروس كورونا وذلك بعد ظهور المسحة الطبية التي أجراها لاعب أرسنال رفقة زملائه في المنتخب الوطني قبل مواجهة توجو غدًا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة.

وأضاف فضل في تصريحات تلفزيونية بأن النني تواجد بشكل طبيعي في مران اليوم، وسجل هدفين ولم تظهر عليه أي أعراض.

وتابع فضل بأن جميع عناصر بعثة منتخب مصر في توجو خضعوا لمسحة طبية وجاءت نتيجتها سلبية باستثناء النني.

وأشار فضل إلى أن اللاعب سيعود مع بعثة منتخب مصر وسيتواجد في جزء معزول في الطائرة ونتمنى له الشفاء سريعًا هو ومحمد صلاح.

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