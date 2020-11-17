والد النني: نجلي لم يظهر عليه أعراض.. ويشعر بدور برد بسيط

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
النني
النني
شيماء حسن
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علق ناصر النني، والد اللاعب محمد النني، لاعب المنتخب الوطني ونادي آرسنال الإنجليزي، على إصابة نجله بفيروس كورونا، موضحا: "تحدثت معه منذ ساعة وأخبرني بشعوره بدور برد بسيط".

وقال "ناصر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "حالة النني جيدة، ولم يشتكي بأية أعراض، وعندما جاء من انجلترا لم يأتي للبيت وذهب إلى معسكر المنتخب مباشرة".

وكان كشف والد النني عن أخر مكالمة بينه وبين نجله اطمان خلالها عليه مؤكدا انه يعاني من نزلة برد فقط وانه سيقوم بالاتصال به مجددا للاطمئنان عليه.

وأكد، أن نجله لم يشتكي من أي اعراض قوية وكل الأعراض عبارة عن نزلة برد خفيفة فقط ولا توجد أي أمور مقلقة وان البرد جاء نتيجة تغيير الجو وسيعيد المسحة للاطمئنان على حالته.

هذا، ويواجه منتخب مصر نظيره التوجولي، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وتلقي الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بتوجو اتصالا تليفونيا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاطمئنان على أحوال البعثة والشد من آزرهم قبل مواجهة منتخب توجو غدا ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وحرص وزير الشباب والرياضة خلال اتصاله مع رئيس البعثة بالاطمئنان علي لاعبنا الدولي محمد النني بعد إصابته بفيروس كورونا والتأكد من اتخاذ البعثة كافه أنواع الإجراءات وتنفيذ البرتوكول الطبي علي اللاعب.

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