للمرة الأولى.. كورونا تجمع الغريمين "بايدن وترامب" على طاولة واحدة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:25 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
دعاء جمال
Advertisements

فعلت جائحة كورونا ما لم يستطيع غيرها فعله وهو جمع كل من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايتهه، دونالد ترامب، مع جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب على طاولة واحدة.


وخلال تصريحات صحفية له، قال المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية، جو بايدن، إن تقديم اللقاح لنحو 300 مليون أمريكي عملية ضخمة للغاية.


وتابع بايدن في مؤتمر صحفي :"يجب التنسيق الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، من أجل التخطيط لتوزيع اللقاح بعد توفره"، مشددا على أن إدارته ستقدم حزمة إنقاذ ونؤمن الرعاية الصحية.


وأضاف بايدن أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستشتد مع حلول فصل الشتاء، مؤكدا على ضرورة إعادة عجلة الاقتصاد للدوران والسيطرة على الوباء.

 

ودعا بايدن إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يشاركون في التجمعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

 

ولفت إلى أن نقل السلطة يتطلب الاطلاع على خطة ترامب لتوزيع اللقاح، مؤكدا أن الانتظار حتى 20 يناير سيؤخر مساعي احتواء الفيروس.

 

والجدير بالذكر أن جو بايدن كان قد حصل على 306 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترامب، ما وضع بايدن في المقدمة وضمن له الفوز بالانتخابات الرئاسية، نظرًا لأنه يحتاج إلى 270 صوتًا فقط للفوز في السباق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خطة بايدن للقضاء على كورونا ترامب بايدن وترامب بايدن المرشح الديمقراطي الفوز بالانتخابات الرئاسية الانتخابات الامريكيه

أخبار تهمك

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يومين

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عرب الرمل يتعاقد مع مهاجم سرس وثنائي زفتى وأبشيش

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل مصر المتوقع لمواجهة توجو بتصفيات أمم إفريقيا

منذ 40 دقيقة

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مصير صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. ترامب: إذا فاز بايدن بالانتخابات الرئاسية ستنهار أسواق المال

بايدن يسخر من ترامب بفيديو:"أبق بعيدا عن الرئيس"

"سي إن إن": نتائج الفرز الجزئي تظهر تقدم بايدن 50.2% مقابل 48.3% لترامب

تعليقاً عن نتائج الانتخابات الأمريكية.. وائل الإبراشي: مصر تستطيع التعامل مع الجميع

ترامب: ولاية جورجيا يوجد بها بطاقات اقتراع عسكرية مفقودة

بايدن يفوز وترامب يشكك.. تفاصيل الإعلان عن رئيس الولايات المتحدة الجديد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 م

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

08:06 م

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

09:40 م

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»