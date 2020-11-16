للمرة الأولى.. كورونا تجمع الغريمين "بايدن وترامب" على طاولة واحدة

فعلت جائحة كورونا ما لم يستطيع غيرها فعله وهو جمع كل من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايتهه، دونالد ترامب، مع جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب على طاولة واحدة.





وخلال تصريحات صحفية له، قال المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية، جو بايدن، إن تقديم اللقاح لنحو 300 مليون أمريكي عملية ضخمة للغاية.





وتابع بايدن في مؤتمر صحفي :"يجب التنسيق الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، من أجل التخطيط لتوزيع اللقاح بعد توفره"، مشددا على أن إدارته ستقدم حزمة إنقاذ ونؤمن الرعاية الصحية.





وأضاف بايدن أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستشتد مع حلول فصل الشتاء، مؤكدا على ضرورة إعادة عجلة الاقتصاد للدوران والسيطرة على الوباء.

ودعا بايدن إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يشاركون في التجمعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ولفت إلى أن نقل السلطة يتطلب الاطلاع على خطة ترامب لتوزيع اللقاح، مؤكدا أن الانتظار حتى 20 يناير سيؤخر مساعي احتواء الفيروس.

والجدير بالذكر أن جو بايدن كان قد حصل على 306 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترامب، ما وضع بايدن في المقدمة وضمن له الفوز بالانتخابات الرئاسية، نظرًا لأنه يحتاج إلى 270 صوتًا فقط للفوز في السباق.