"السلع التموينية" تطرح مناقصة جديدة لشراء الزيت المحلي

طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة محدودة رقم 4 لسنة 2021/2020 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.





وأوضحت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أن الحد الأدنى 3000 طن زيت صويا ، 2000طن زيت عباد تسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 يناير 2021.



