"السلع التموينية" تطرح مناقصة جديدة لشراء الزيت المحلي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
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طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة محدودة رقم 4 لسنة 2021/2020 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أن الحد الأدنى 3000 طن زيت صويا ، 2000طن زيت عباد تسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 يناير 2021.

وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن جلسة فض المظاريف يوم الخميس الموافق 19نوفمبر الحالى، مشيرة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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