شقيق ضحية سفاح الجيزة: "القذافي" متربي معانا.. وكان في رحلة البحث عن أخويا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف ناصر عبد اللطيف، شقيق المهندس رضا عبد اللطيف ضحية السفاح، تفاصيل انتحال القذافي فراج المعروف بسفاح الجيزة لشخصية شقيقه بعد قتله والاستيلاء على أملاكه التي كان يديرها.

وقال "عبد اللطيف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" اليوم الاثنين: "المجرم كان متربي معانا، وكان معانا في رحلة البحث عن أخويا بعد اختفائه وعملنا أكثر من محضر، ولكن لم يكن هناك أي اهتمام".

وأضاف "وجهنا اتهام رسمي لقذافي، ولكن المحضر اتحفظ بأنه لم يستدل على مكان القذافي، ولو كان اتاخذ الموضوع بجدية مكنش تمادى هذا السفاح في سلسلة القتل، ده قاتل 8 على أقل تقدير".

وتابع "كان مسئول عن إدارة أملاك اخويا، وقام ببيع هذه الأملاك ولقينا المستندات مع القاطنين في هذه الأماكن فتأكدنا أنه السبب وراء اختفاء أخويا، وأصبح عندنا شبه يقين انه تخلص منه وكنا بدور عليه علشان نجيب حقه".

واستطرد "القذافي ممثل بارع وله قدرة على التخفي والسمة المشتركة في جميع جرائمه التي ارتكبها انه لا يترك اثر وراء جرائمه".

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محطة جديدة لجرائم "قذافي" المعروف إعلاميًا بـ "سفاح الجيزة"، كشفتها أجهزة الأمن بالجيزة، عندما تبين ارتباط إسمه بإختفاء فتاة ثلاثينية العمر تدعى " نادين"، شقيقة زوجته الثانية التي تحمل نفس زوجته الأولى وثاني ضحاياه "فاطمة"، حيث تبين أنها كانت تعمل لديه بالمكتبه ملكه، وأوهمها بالزواج، حتى أقام علاقة غير شرعية معها، وهددته الفتاة بفضح علاقتهما أمام شقيقتها.

مطلع عام 2016 استدرج "قذافي" الفتاة إلى الشقة المقابلة للشقة المدفون داخلها زوجته الأولى وصديقه، بزعم قضاء سهرة حمراء وممارسة الرذيلة معها، وقام بخنقها ودفنها بملابسها بإحدى الغرف، وأوهم أسرتها بهروبها والسفر خارج البلاد مع أحد الأشخاص للعمل بمجال التمثيل والإعلانات.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن قوة أمنية إصطحبت المتهم إلى مقر النيابة اليوم الإثنين للتحقيق معه، ثم التوجه إلى الشقة مكان دفن الجثة لإستخراجها، ثم السفر إلى محافظة الإسكندرية لإستخراج جثة رابع ضحاياه.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من التواصل إلى ضحيتين جديدتين لسفاح الجيزة، إحداهما شقيقة زوجته الأولى والأخرى لسيدة بالإسكندرية وعدها بالزواج واستولى على أموالها.

وكان مفتشي قطاع الأمن العام واصلوا التحقيقات مع المسجون "ق. ف. ع"، 49 سنة، مالك مكتبة مقيم المريوطية" المودع بسجن الاستئناف على ذمة القضية جنح قسم سيدي جابر بالإسكندرية "سرقة" لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة بقتل صديقه رضا 49 سنة مهندس مقيم ببولاق الدكرور" وانتحال إسمه وكذا قتل زوجته ربة منزل" ودفن جثتيهما بشقة بدائرة قسم بولاق الدكرور.

وأسفرت جهود مفتشى قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من خلال تطوير مناقشة المتهم وفحص حالات الغياب فى أوساط الأشخاص المرتبطين به عن إعترافه مفتشى قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من خلال تطوير مناقشة المتهم المذكور وفحص حالات الغياب فى أوساط الأشخاص المرتبطين به.

واعترافه بقيامه بقتل كلا من عاملة بمكتبة "خاصة بالمتهم" ومقيمة دائرة قسم الأهرام "شقيقة إحدى زوجاته حيث قرر المتهم بسابقة إرتباطه فى غضون شهر فبراير عام 2015 بعلاقة بالمجنى عليها قبل زواجه من شقيقتها إبان عملها طرفه ومع إقتراب موعد عقد قرانه على شقيقتها هددته بفضح أمره فعقد العزم على التخلص منها وقتلها.

وأضاف المتهم بقيامه بإستدراج المجنى عليها إلى شقة مواجهة للشقة السابق دفن جثتى "زوجته، صديقه" بها وقام بخنقها ودفنها بملابسها بإحدى غرفها وأوهم أهليتها بهروبها والسفر خارج البلاد مع أحد الأشخاص للعمل بمجال التمثيل والإعلانات فلم يقوموا بتحرير محضر بغيابها.

وكما اعتراف عن عاملة بمحل أدوات كهربائية "خاص بالمتهم" ومقيمة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية والمحرر عن غيابها المحضر إدارى قسم أول المنتزه.

وأيضا اعترف المتهم بسابقة وعده لها بالزواج منها وتحصله منها على مبلغ 45 ألف جنيه "قيمة بيع شقة ملكها" ولدى إلحاحها فى إستعادة المبلغ أو إتمام الزواج بها قام بإستدراجها إلى مخزن "كائن بمنطقة العصافرة بالإسكندرية" بزعم إعطائها بضاعة بقيمة المبلغ وقام بخنقها ودفنها بملابسها داخل المخزن.

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