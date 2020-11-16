والد محمد النني يكشف تفاصيل إصابة نجله بفيروس كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال ناصر النني والد النجم المصري محمد النني نجم منتخب مصر الأول ونادي آرسنال الإنجليزي، إن نجله تعرض لنزلة برد وكان يعاني من اعراض البرد وتحدثت معه منذ ساعة وكانت حالته جيدة.

وكشف ناصر النني خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى من واشنطن ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن أخر مكالمة بينه وبين نجله اطمان خلالها عليه مؤكدا انه يعاني من نزلة برد فقط وانه سيقوم بالاتصال به مجددا للاطمئنان عليه.

وأكد ناصر النني أن نجله لم يشتكي من اي اعراض قوية وكل الأعراض عبارة عن نزلة برد خفيفة فقط ولا توجد أي أمور مقلقة وان البرد جاء نتيجة تغيير الجو وسيعيد المسحة للاطمئنان على حالته.

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