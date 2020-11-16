ملحن شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا.. تفاصيل

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أعلن الملحن محمود الخيامى، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث كتب " الخيامى" في تغريدته: "الحمد لله نتيجة تحليل كرونا إيجابية نسأل الله العفو والعافية.. دعواتكم حبايبي وربنا يشفي كل مريض".



وكان حرص محمود الخيامي على تهنئة المطربة إليسا على أغنيتها الجديدة صاحبة رأى التى طرحتها اليوم.



وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر:"فعلا انتي حالة برة التصنيف هايلة الغنوة ومختصرة شخصيتك الحقيقية وكأنها مكتوبة فيكي مبروك حبيبة قلبي اللي بموت فيهاصاحبة رأي إليسا بحبك.



وكانت قد طرحت الفنانة إليسا، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "صاحبة رأي" عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".

