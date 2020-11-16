نتفليكس تعيد عرض فيلم "عصافير النيل" لفتحي عبد الوهاب

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الفنان فتحي عبد الوهاب عن إعادة عرض فيلم "عصافير النيل" على المنصة الإليكترونية "نتفليكس" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومن المقرر عرضه في بداية ديسمبر المقبل.





فيلم "عصافير النيل" بطولة كل من..فتحى عبد الوهاب، عبير صبرى، محمود الجندى، دلال عبد العزيز، عزت ابو عوف،أحمد مجدى،لطفى لبيب،ومن إخراج وسيناريو مجدى احمد حلمى، تأليف وحوار إبراهيم أصلان.

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