عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة توجو، مساء غدًا، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.





وأظهرت نتائج المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.





وبدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها.





كما قررت إدارة البعثة بعد الإطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أبو العلا إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق اجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، حيث ستجرى فور الوصول للقاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو .





يذكر أن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي قد أصيب هو الأخر بفيروس كورونا المستجد قبل مواجهة المنتخب السابقة أمام توجو بالجولة الثالثة.