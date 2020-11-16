تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية





توصل مسؤولو النادي الأهلي، لإتفاق مع إدارة وادي دجلة، بشأن التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الدجلاوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





تأخر إعلان صفقة بيكهام في الأهلي





كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مفاوضات الأحمر لضم بيكهام تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى وجود خلاف بين إدارتي وادي دجلة والقلعة الحمراء، على طريقة دفع الأخير للمقابل المادى للصفقة.





ويرغب الأهلي في دفع قيمة صفقة أحمد رمضان بيكهام على 3 أقساط فيما يرغب وادى دجلة فى الحصول على المبلغ كاش.





وكان الأهلي قد حسم الإتفاق من إدارة وادي دجلة، بشكل بيكهام من حيث المقابل المادي الذي تم تقديره بـ12 مليون جنيه بالإضافة لإعارة 2 من لاعبى الأحمر الشباب للفريق الدجلاوي.





وعرض مسؤولو النادي الأهلي على إدارة وادي دجلة استعارة اثنين من الثلاثي محمد فخرى وعربى بدر ومحمد شكري، حيث لم تحسم إدارة الفريق الدجلاوي قرارها حتى الآن.







