أول عرض عالمي لـ فيلم "عمار" في مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يشارك فيلم الرعب المصرى "عمار" فى أول عرض له ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، والتي ستقام هذا العام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر، بدلًا من موعده المعتاد من 19 إلى 28 نوفمبر.

حيث تدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

يذكر أن فيلم "عمار" من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، ومجموعة من نجوم الفن.

فيلم عمّار من إنتاج شركة Nilewood، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج في العالم العربي.

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فيلم عمار عمار شريف سلامة ايمان العاضي

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