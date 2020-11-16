المخرج عمرو سلامة يطرح البوستر الرسمى الصينى لمسلسل "ما وراء الطبيعة "

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نشر المخرج عمرو سلامة، بوستر جديد لمسلسله "ما وراء الطبيعة " الذي حقق نجاحا كبيرا ويتم عرضه على منصة "نتفليكس"، وعلق على الصورة قائلاَ: "البوستر الرسمي الصيني".



وكان كشف الممثل أحمد أمين، كواليس تجسيده شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، قائلا إن تجسيده هذه الشخصية هو حلمٌ تحقق على صعيد التمثيل.



وأكد أحمد أمين خلال لقاء على فضائية "سكاي نيوز عربية" أنه استمتع برحلة المسلسل، لكونها أخذته كممثل إلى عوالم نفسية، لم يسبق له اكتشافها، جعلته يطوّر ويغيّر في شخصيته الحقيقية للأفضل.



وتابع أمين أن "إتقان الشخصية استغرق وقتا طويلا وعددا كبيرا من البروفات قبل بدء التصوير، حتى يظهر الطبيب بالصورة التي نريدها".



وقال الفنان المصري إن "بطل المسلسل يحمل نظرة سوداوية، وملاحظات مغايرة عن العالم الخارجي".

