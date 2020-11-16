"OECD" تنظم اجتماع إقليمي عن سياسة الاستثمار بالمنطقة بمشاركة مصرية

عقدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الاجتماع الإقليمي عن آفاق سياسة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة الأردن والجزائر ومصر ولبنان وليبيا والمغرب وتونس وفلسطين.





واكد رئيس هيئة الاستثمار الأردني الدكتور خالد الوزني خلال الاجتماع اليوم الاثنين، أن الأولوية المتعلقة بالقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستثمار يجب أن تكون واضحة ومرتبطة ببعضها البعض، وبالحوكمة الرشيدة والتنسيق القوي لضمان النتائج بما ينعكس إيجاباً على واقع البيئة الاستثمارية.





ودعا إلى أن تخدم سياسات الاستثمار أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل، عبر استقطاب الاستثمارات التي تحقق أكبر فائدة للاقتصاد ولاسيما القادرة على توليد فرص عمل وتطوير المناطق الأقل نمواً في المملكة، مشيرا إلى أن الهيئة خلال جائحة كورونا استهدفت أهم القطاعات الاستثمارية والترويج لها كفرص استثمارية واعدة وجاذبة؛ مثل قطاعات الصحة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والقطاع الطبي. يذكر أن المنظمة تعمل من خلال الجلسات الحوارية التي تنظمها على تقييم برامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسليط الضوء على اتجاهات وإصلاحات سياسة الاستثمار في هذه الدول، وتحديد أولويات مستقبل سياسة الاستثمار بالمنطقة، وخاصة الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس.